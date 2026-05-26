Irani pretendon rrëzimin e një droni amerikan MQ-9 dhe shkeljen e hapësirës nga një F-35

Serdar Dincel
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit tha sot se ka rrëzuar një dron amerikan MQ-9 si dhe pretendoi se një dron tjetër RQ-4 dhe një avion luftarak F-35 hynë në hapësirën ajrore iraniane përpara se të tërhiqeshin, transmeton Anadolu.
"Avioni hyri në hapësirën ajrore iraniane mbi rajonin e Gjirit", tha IRGC në një deklaratë të transmetuar nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA e Iranit. Forca tha se rezervon të drejtën "të përgjigjet ndaj çdo shkeljeje të armëpushimit nga ushtria agresore amerikane".
Më herët sot, Agjencia gjysmëzyrtare e Lajmeve Fars e Iranit raportoi se avionë amerikanë dhe izraelitë goditën anije iraniane në jug të ishullit Larak pranë Ngushticës së Hormuzit, duke vrarë atë që e përshkroi si "disa shtetas iranianë".
Pretendimet nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur.
Zhvillimet vijnë mes përpjekjeve të ndërmjetësimit të udhëhequra nga Pakistani që synojnë t'i japin fund konfliktit që filloi me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt dhe u pasua nga hakmarrja iraniane.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill dhe u zgjat më vonë për një kohë të pacaktuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.