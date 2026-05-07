Irani: Politika e SHBA-së për vizat nuk duhet të ndikojë ndaj ekipit tonë në Kupën e Botës

Rania R.a. Abushamala
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Ministria e Jashtme e Iranit ka thënë se SHBA-ja, si organizatore e Kupës së Botës FIFA 2026, është e detyruar të lëshojnë viza për ekipin kombëtar të futbollit të Iranit pavarësisht nga dallimet politike midis dy vendeve, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baghaei tha të mërkurën në mbrëmje se "Teherani po bën çdo përpjekje të mundshme për të siguruar që të mos lindin probleme për ekipin kombëtar iranian gjatë pjesëmarrjes së tij në Kupën e Botës në SHBA".
"Lojtarët tanë do të udhëtojnë në SHBA vetëm për Kupën e Botës", tha Baghaei pas një ndeshjeje stërvitore të brendshme, sipas agjencisë së lajmeve Mehr të Iranit.
Ai shtoi se vendi organizator i Kupës së Botës ka "një angazhim të qartë dhe specifik që është i detyruar ta mbajë", duke theksuar se vizat duhet t'u lëshohen anëtarëve të ekipit iranian pa marrë në konsideratë çështjet politike.
Baghaei shprehu shpresën se FIFA do të marrë masat e nevojshme për të ruajtur besueshmërinë e saj, duke thënë se zhvillimet e fundit që përfshijnë ekipin iranian "nuk ishin të denja për FIFA-n". Ai tha se Irani do të përdorë të gjitha kapacitetet e disponueshme për të lehtësuar çështjet që lidhen me pjesëmarrjen e ekipit.
Duke iu referuar mungesës së marrëdhënieve diplomatike midis Iranit dhe SHBA-së, Baghaei tha se Seksioni i Interesave të Iranit në Washington është plotësisht i përgatitur për të ofruar ndihmën e nevojshme.
Kupa e Botës 2026 do të bashkëorganizohet nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika nga 11 qershori deri më 19 korrik.
Është planifikuar që Irani të luajë dy ndeshje në Los Angeles kundër Zelandës së Re më 15 qershor dhe Belgjikës më 21 qershor, përpara se të përballet me Egjiptin në Seattle më 26 qershor.