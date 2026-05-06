Irani pohon se është serioz në diplomaci dhe i gatshëm të përballet me çdo agresion

Şahin Demir
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Irani mbetet serioz dhe i palëkundur në diplomaci, duke ruajtur gatishmërinë e plotë për t'iu përgjigjur çdo akti keqdashës, i tha sot ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi homologut të tij kinez, transmeton Anadolu.
Araghchi informoi Wang Yi gjatë një takimi në Pekin mbi përpjekjet dhe iniciativat e fundit diplomatike që synojnë t'i japin fund luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, përfshirë negociatat e vazhdueshme të ndërmjetësuara nga Pakistani midis Teheranit dhe Washingtonit, sipas Ministrisë së Jashtme të Iranit.
"Irani, ashtu siç veproi me vendosmëri në mbrojtjen e vetes dhe mbetet plotësisht i përgatitur për t'u përballur me çdo agresion, është gjithashtu serioz dhe i palëkundur në fushën e diplomacisë", tha Araghchi.
Kryediplomati iranian vlerësoi qëndrimin e Kinës kundër asaj që ai e përshkroi si shkelje të ligjit ndërkombëtar nga SHBA-ja dhe Izraeli gjatë konfliktit 40-ditor.
Ai shprehu shpresën se Kina gjatë presidencës së saj të radhës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së, do të vazhdojë të luajë "rol konstruktiv në parandalimin e shkeljeve të mëtejshme të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare".
- Kina mbështet diplomacinë
Wang, nga ana e tij, vlerësoi atë që e përshkroi si "qasje të përgjegjshme" të Iranit dhe riafirmoi mbështetjen e Pekinit për sovranitetin dhe integritetin territorial të Iranit, sipas deklaratës iraniane.
Ministri i Jashtëm kinez tha se Pekini kundërshton përdorimin e forcës dhe vazhdimin e "luftës së paligjshme", duke paralajmëruar se pasojat e saj ndikojnë jo vetëm në Iranin, por edhe në rajonin e gjerë dhe komunitetin ndërkombëtar.
Ai përsëriti mbështetjen e Kinës për diplomacinë dhe dialogun si e vetmja rrugë drejt zgjidhjes së mosmarrëveshjeve rajonale. Të dyja palët diskutuan bashkëpunimin dypalësh ekonomik dhe tregtar dhe ranë dakord të vazhdojnë konsultimet e nivelit të lartë midis dy palëve.
Vizita e Araghchit erdhi përpara samitit të planifikuar të presidentit amerikan Donald Trump në Pekin me presidentin kinez Xi Jinping më 14-15 maj, mes tensioneve në Ngushticën e Hormuzit, e cila mbetet e bllokuar.
Takimi shënoi bisedimet e para ballë për ballë të Araghchit me ministrin kinez Wang që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet kundër Iranit më 28 shkurt. Të dyja palët kishin zhvilluar më parë disa telefonata gjatë konfliktit.