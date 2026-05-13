Irani: Plani i "menaxhimit të zgjuar" për Ngushticën e Hormuzit është finalizuar në komisionin parlamentar

Şahin Demir
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Një propozim strategjik për "menaxhimin e zgjuar" të Ngushticës së Hormuzit ka arritur në fazën përfundimtare në Komisionin Parlamentar për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Iranit dhe është ngarkuar në sistemin e parlamentit për shqyrtim dhe miratim, tha sot kreu i komisionit, Ebrahim Azizi, transmeton Anadolu.
Azizi tha se propozimi synon përdorimin e pozitës gjeografike të Iranit në këtë rrugë ujore strategjike si "mjet fuqizues".
"Triada raketore, populli dhe Ngushtica e Hormuzit shkatërruan produktin e 50 viteve përpjekje amerikane", tha Azizi në komente të transmetuara nga transmetuesi shtetëror IRIB.
Ai gjithashtu vlerësoi mbështetjen publike gjatë konfliktit të fundit, duke thënë se prania e njerëzve në rrugë dhe në sheshe publike "përcolli një mesazh të rëndësishëm".
Komentet erdhën pasi Azizi kishte deklaruar më 10 prill se propozimi mund t'i mundësojë qeverisë iraniane të bashkëpunojë me Omanin dhe të zgjerojë kontrollin mbi Ngushticën e Hormuzit, e cila u bë një çështje madhore gjatë luftës së fundit të nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit.
Duke folur atëherë për IRIB-in, Azizi tha se korniza do të bëhet detyruese vetëm pas miratimit parlamentar.
Ai tha se propozimi mund të lejojë negociata me Omanin për një traktat që lidhet me disa aspekte të kornizës më të gjerë, duke theksuar se Maskati nuk do të ketë rol në përcaktimin e së ardhmes së kësaj rruge ujore.
Azizi tha gjithashtu se propozimi do ta vendosë Ngushticën e Hormuzit nën atë që ai e përshkroi si "kontroll të plotë dhe gjithëpërfshirës" të forcave të armatosura dhe institucioneve të sigurisë së Iranit, nëse miratohet.
Sipas Azizit, propozimi përfshin dispozita që kufizojnë anijet e lidhura me vende që konsiderohen armiqësore ndaj Iranit, përfshirë Izraelin, si dhe anijet ushtarake dhe të inteligjencës që konsiderohen të dëmshme për sigurinë kombëtare iraniane.
Ai tha gjithashtu se propozimi përmban masa ekonomike, përfshirë përdorimin e mundshëm të monedhës kombëtare iraniane, rialit, në marrëveshjet përkatëse financiare.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje afatgjatë. Armëpushimi më vonë u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump pa një afat të caktuar.
Të dielën, Irani i dërgoi Pakistanit përgjigjen e tij ndaj një propozimi amerikan për përfundimin e luftës, por Trump e hodhi poshtë atë duke e quajtur "plotësisht të papranueshëm".