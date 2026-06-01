Irani pezullon shkëmbimet indirekte dhe të mesazheve me SHBA-në për shkak të sulmeve izraelite në Liban

Şahin Demir
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Irani ka pezulluar shkëmbimet indirekte dhe shkëmbimin e mesazheve me SHBA-në përmes ndërmjetësve në shenjë proteste ndaj sulmeve të vazhdueshme izraelite në Liban, raportoi sot agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë, vendimi u mor në përgjigje të asaj që e përshkroi si shkelje të vazhdueshme të armëpushimit në Liban nga ana e Izraelit, të cilën Irani e konsideron si një nga kushtet që mbështesin marrëveshjet më të gjera të armëpushimit në rajon.
Tasnim tha se ekipi negociator iranian do të ndalojë "bisedimet dhe shkëmbimet e mesazheve përmes ndërmjetësve" derisa të përmbushen kërkesat e tij në lidhje me Gazën dhe Libanin.
Raporti vuri në dukje se zyrtarët dhe negociatorët iranianë kanë theksuar nevojën për një ndalim të menjëhershëm të operacioneve ushtarake izraelite në Gaza dhe Liban si dhe një tërheqje të plotë izraelite nga zonat e pushtuara në Liban.
"Për sa kohë që pozicioni i Iranit dhe i frontit të rezistencës për këto çështje nuk adresohet, nuk do të ketë bisedime", tha Tasnim.
Media raportoi se Irani dhe grupet aleate në të ashtuquajturin bosht të rezistencës kanë vendosur të përgatisin përgjigje ndaj sulmeve izraelite dhe të marrin në konsideratë hapjen e fronteve shtesë.
Sipas raportit, masat që po shqyrtohen përfshijnë mbylljen e plotë të Ngushticës së Hormuzit dhe aktivizimin e fronteve të tjera, përfshirë Ngushticën Bab al-Mandab si një mjet për të ushtruar presion mbi Izraelin dhe mbështetësit e tij.