Irani pezullon fluturimet në 3 aeroporte mes sulmeve izraelite

Lina Altawell
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Irani pezulloi fluturimet në aeroportin Mehrabad në Teheran dhe në aeroportet në Kermanshah dhe Mashhad të hënën pasi sulmet izraelite shënjestruan disa vende, transmeton Anadolu.
Raportet e mediave iraniane thanë se pezullimi mbuloi të gjitha fluturimet deri në një njoftim të dytë.
Agjencia gjysmë-zyrtare e lajmeve Mehr tha se mbrojtja ajrore u aktivizua në qytetin perëndimor të Kermanshah pasi u zbuluan "objektiva armiqësore" në hapësirën ajrore të qytetit.
Tensionet u përshkallëzuan të dielën kur Izraeli bombardoi kryeqytetin libanez Bejrut, pavarësisht një armëpushimi të vazhdueshëm, duke bërë që Irani të lëshojë raketa në veri të Izraelit si hakmarrje, me Izraelin duke nisur disa valë sulmesh ajrore kundër Iranit.
Rajoni ka qenë në rrezik që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar hakmarrje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asetet e SHBA-së.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën mes mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.