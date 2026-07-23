Irani paralajmëron se SHBA-ja do të paguajë një “çmim më të lartë” për marrëveshjen nëse sulmet vazhdojnë

Şahin Demir
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Iranit, Abbas Araghchi, ka paralajmëruar se vazhdimi i sulmeve amerikane do ta detyrojë presidentin Donald Trump të paguajë një “çmim më të lartë” për marrëveshjen që ai po përpiqet të arrijë me Iranin, transmeton Anadolu.
“Persona të komprometuar në administratën amerikane po e fusin kokën në rërë. Ata po injorojnë realitetet në terren dhe duket se janë të përqendruar vetëm te viti 2028”, shkroi Araghchi në rrjetin social amerikan X, duke shtuar se “agresioni i pamend” që ata mbështesin vetëm sa do të bëjë që Trump “të paguajë një çmim më të lartë për marrëveshjen që po përpiqet të arrijë”.
Paralajmërimi i ministrit Araghchi vjen në mes të shkëmbimeve të reja të sulmeve mes Iranit dhe SHBA-së, pas mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar nga të dyja palët muajin e kaluar.
Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Esmaeil Baqaei, mbrojti sulmet e Teheranit ndaj bazave dhe objekteve ushtarake amerikane në vendet e Gjirit dhe në Jordani, duke i cilësuar ato si ushtrim të së drejtës së Iranit për vetëmbrojtje.
Në një postim në rrjetin X, Baqaei tha se komandanti i Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), gjenerali Brad Cooper, kishte pranuar publikisht pjesëmarrjen e disa vendeve të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) dhe Jordanisë në operacionet ushtarake amerikane kundër Iranit.
Ai tha se këto vende duhet ta mohojnë zyrtarisht dhe në mënyrë transparente këtë pretendim, nëse deklaratat e SHBA-së nuk janë të vërteta.
Baqaei argumentoi se vënia në dyshim e motiveve të Iranit për goditjen e bazave amerikane në këto vende shpërfill atë që Teherani e konsideron si rolin e tyre në lehtësimin e sulmeve kundër territorit iranian.
“Pasiguria dhe zjarret që po përfshijnë rajonin janë ekskluzivisht rezultat i agresionit të vazhdueshëm SHBA-Izrael kundër Iranit”, tha ai.
Ai pretendoi se lejimi i përdorimit të territorit kombëtar për të lehtësuar sulmet amerikane i bën këto vende palë në ofensivën amerikane sipas Rezolutës 3314 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së dhe përbën shkelje të parimit të fqinjësisë së mirë dhe të Nenit 2(4) të Kartës së OKB-së.
Baqaei tha se ushtrimi nga Irani i asaj që ai e përshkroi si e drejtë legjitime për vetëmbrojtje ishte i domosdoshëm për rivendosjen e sigurisë dhe stabilitetit në të gjithë rajonin.
Më herët, sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, u tha gazetarëve se Irani ende nuk është i gatshëm të arrijë një marrëveshje me Washingtonin dhe paralajmëroi se presioni ndaj Teheranit do të vazhdojë.
“Ndoshta ata nuk janë ende gati të arrijnë një marrëveshje, por do të jenë së shpejti, sepse çmimi që po paguajnë është shumë i lartë”, tha ai.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan muajin e kaluar një memorandum mirëkuptimi, të ndërmjetësuar nga Pakistani, me synimin për t’i dhënë fund konfliktit dhe për të hapur rrugën drejt një marrëveshjeje të qëndrueshme.
Megjithatë, tensionet u përshkallëzuan sërish javën e kaluar për shkak të lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa të dyja palët shkëmbyen sulme në rajon.