Irani paralajmëron se do të shënjestrojë anijet ushtarake që ndërhyjnë në Ngushticën e Hormuzit

Şahin Demir
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
Irani ka paralajmëruar se çdo anije ushtarake që përpiqet të ndërhyjë në menaxhimin e Ngushticës së Hormuzit ose të prishë trafikun detar do të shënjestrohet nga forcat e armatosura të vendit, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit shtetëror iranian IRIB, deklarata u lëshua nga Shtabi Qendror Khatam al-Anbiya, komanda më e lartë e përbashkët ushtarake e vendit që koordinon operacionet mes forcave të armatosura dhe Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC).
Shtabi tha se menaxhimi i kësaj rruge detare strategjike po kontrollohet “me autoritet të plotë” nga forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit.
Ai shtoi se të gjitha anijet tregtare, anijet dhe tankerat e naftës duhet të kalojnë nëpër rrugë të përcaktuara dhe të marrin autorizim nga Marina e IRGC-së.
Deklarata paralajmëroi se çdo shkelje e rregullave mund të rrezikojë seriozisht sigurinë e anijeve. Ajo gjithashtu paralajmëroi anijet ushtarake të huaja që të mos ndërhyjnë në menaxhimin e Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit ose të mos pengojnë lundrimin në këtë rrugë ujore.
“Çdo përpjekje nga anijet ushtarake për të ndërhyrë në menaxhimin e Ngushticës së Hormuzit ose për të prishur lundrimin do të shënjestrohet nga forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit”, thuhet në deklaratë.
Ngushtica e Hormuzit, e vendosur mes Iranit dhe Omanit, është një nga nyjet më të rëndësishme detare në botë, përmes së cilës kalon një pjesë e madhe e dërgesave globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm.
Më herët, sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, hodhi poshtë pretendimin e Iranit se kontrollon Ngushticën e Hormuzit, duke theksuar: “Ata duan të thonë se e kontrollojnë ngushticën, por ne e bëjmë.”
Ai shtoi se zhvillimet prapa skenave dhe rrjedha e negociatave tregojnë se SHBA-ja mbetet në kontroll të kësaj rruge strategjike detare.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez dhe më pas u zgjat në mënyrë të pacaktuar nga Presidenti amerikan Donald Trump.
Pas ngecjes së negociatave të ndërmjetësuara nga Islamabadi, SHBA-ja vendosi një bllokadë ndaj porteve iraniane që nga 13 prilli, përfshirë ato që ndodhen përgjatë Ngushticës së Hormuzit.
Përpjekjet e ndërmjetësimit po vazhdojnë për t’i dhënë fund konfliktit mes palëve.