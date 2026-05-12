Irani paralajmëron pasurim 90 për qind të uraniumit në rast të një sulmi të ri SHBA-Izrael

Serdar Dincel
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Irani paralajmëroi sot se një nga përgjigjet e tij mund të jetë pasurimi i uraniumit me 90 për qind në rast të një ofensive të rinovuar nga SHBA-ja dhe Izraeli në territorin e tij, transmeton Anadolu.
"Ne do ta shqyrtojmë atë në parlament", tha Ebrahim Rezaei, zëdhënës i Komitetit të Politikës së Jashtme dhe Sigurisë Kombëtare të parlamentit iranian, në një postim përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Komentet e Rezaeit erdhën ndërsa tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti amerikan Donald Trump pa afat të caktuar.
Të dielën, Irani i dërgoi Pakistanit përgjigjen e tij ndaj një propozimi të SHBA-së për t'i dhënë fund luftës, por Trumpi e hodhi poshtë atë si "krejtësisht të papranueshme".