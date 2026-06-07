Irani paralajmëron përgjigje “vendimtare” ndaj sulmit izraelit në Bejrut

Mohammad Sio
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Ligjvënësi iranian Ebrahim Rezaei të dielën paralajmëroi se Teherani do të përgjigjet “në mënyrë vendimtare” ndaj sulmit të fundit ajror izraelit në periferi jugore të Bejrutit, i cili vrau të paktën dy persona dhe plagosi 11 të tjerë, transmeton Anadolu.
Rezaei, zëdhënës i Komisionit parlamentar iranian për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme, i bëri këto deklarata në një postim në platformën sociale amerikane X pas sulmit.
“Do të japim një përgjigje vendimtare dhe të dhimbshme ndaj sulmit të regjimit sionist në Dahiyeh”, shkroi ai.
“Këta qen të tërbuar duhet të disiplinohen dhe të vendosen në vendin e tyre”, shtoi ai.
Rezaei gjithashtu aludoi në mundësinë e veprimeve ushtarake, duke thënë: “Shikoni qiellin mbi tokat e pushtuara sonte”.
Deklaratat erdhën disa orë pasi një sulm ajror izraelit goditi periferinë jugore të Bejrutit, një bastion i Hezbollahut, duke vrarë të paktën dy persona dhe duke plagosur 11 të tjerë, sipas agjencisë shtetërore libaneze të lajmeve NNA.
Sulmi i së dielës ishte i pari në kryeqytetin libanez që nga zgjatja e armëpushimit më 3 qershor, pas bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja midis Izraelit dhe Libanit në Washington.
Izraeli ka vazhduar sulmet ajrore në Liban që nga një sulm ndërkufitar i Hezbollahut në fillim të marsit, duke vrarë më shumë se 3.600 persona dhe duke plagosur mbi 11.000 të tjerë që nga 2 marsi.