Irani paralajmëron Izraelin: Do të hakmerremi kundër çdo sulmi

Lina Altawell
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Irani paralajmëroi sot se do të hakmerret kundër çdo sulmi në infrastrukturën e tij dhe se Izraeli do të përballet me një përgjigje, njoftoi agjencia e lajmeve Mehr, transmeton Anadolu.
“Siç kemi njoftuar më parë, çdo sulm ndaj infrastrukturës do të përballet me hakmarrje në natyrë”, tha Mohammad Bagher Zolghadr, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, në një deklaratë të transmetuar nga agjencia e lajmeve.
Izraeli, për të cilin ai tha se qëndron pas akteve të fundit armiqësore, "nuk do të jetë i sigurt nga përgjigjja", shtoi ai.
Muajin e kaluar, Irani dhe SHBA-ja nënshkruan memorandum mirëkuptimi nën ndërmjetësimin pakistanez me synimin për t'i dhënë fund konfliktit të tyre ushtarak dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.
Megjithatë, të dy palët kanë shkëmbyer sulme gjatë dy ditëve të fundit pas sulmeve iraniane ndaj tre anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.