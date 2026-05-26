Irani paralajmëron hakmarrje "më të rëndë" në rast të sulmeve të reja SHBA-Izrael

Serdar Dincel
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Një zëdhënës i lartë i Forcave të Armatosura të Iranit paralajmëroi sot se çdo rifillim i sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj Iranit do të përballet me një hakmarrje "më të rëndë dhe më të fortë", transmeton Anadolu.
"Nëse rajoni hyn në një raund tjetër lufte, përgjigjja e Iranit do të shtrihet përtej kufijve rajonalë dhe do të jetë shumë më e rëndë dhe më e fortë", tha Abolfazl Shekarchi në komentet e transmetuara nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve të Iranit, Fars.
Më herët gjatë ditës, agjencia e lajmeve raportoi se avionët amerikanë dhe izraelitë goditën anijet iraniane në jug të ishullit Larak të Iranit pranë Ngushticës së Hormuzit, duke vrarë "disa shtetas iranianë".
Kjo ndodhi mes përpjekjeve të ndërmjetësimit të udhëhequra nga Pakistani për t'i dhënë fund luftës që filloi me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt dhe u pasua nga hakmarrja iraniane.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill dhe u zgjat më vonë nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump për një kohë të pacaktuar.