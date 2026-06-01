Irani paralajmëron banorët e Izraelit verior të evakuohen nëse sulmohet Bejruti

Şahin Demir
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Shtabi Qendror “Khatam al-Anbiya” i Iranit paralajmëroi të hënën banorët e veriut të Izraelit që të largohen nga zona nëse Izraeli i zbaton kërcënimet për të zgjeruar sulmet ndaj Bejrutit dhe periferive jugore të tij, sipas deklaratave të transmetuara nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.
Shtabi tha se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kishte kërcënuar se do të bombardojë Bejrutin dhe rrethin Dahieh në kryeqytetin libanez dhe kishte lëshuar paralajmërime për evakuim për banorët atje.
Ai paralajmëroi se nëse këto kërcënime zbatohen, banorët e veriut të Izraelit dhe vendbanimet ushtarake duhet të largohen nga zona nëse duan të shmangin rrezikun.
Në një postim në rrjetin social amerikan X, Organizata e Inteligjencës e Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) tha se Teherani e konsideron çdo kalim të të ashtuquajturave “vija të kuqe” në Liban dhe Gaza si luftë të drejtpërdrejtë dhe si përpjekje për t’i imponuar kosto sigurisë kombëtare të Iranit dhe të ashtuquajturit “bosht i rezistencës”.
Deklarata tha se Irani do të përgjigjet përmes asaj që e përshkroi si operacione mbrojtëse, përfshirë “hapjen e fronteve të reja”, duke ruajtur pozicionin e tij mbi Ngushticën e Hormuzit.
“Kush mbjell erën, korr stuhinë”, thuhet në postim.
Veçmas, këshilltari i udhëheqësit suprem të Iranit, Mohsen Rezaei, tha në X se Ngushtica e Hormuzit mbetet nën menaxhimin e Iranit dhe paralajmëroi se Teherani nuk do të lejojë atë që e quajti bllokadë detare.
“Ngushtica e Hormuzit është nën menaxhimin e Iranit. Ne nuk do të lejojmë vazhdimin e bllokadës detare, as përshkallëzimin e mëtejshëm në Liban nuk do ta tolerojmë”, shkroi Rezaei.