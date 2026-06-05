Irani përdor të shtëna paralajmëruese drejt destrojerëve amerikanë në Detin e Omanit

Şahin Demir
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Marina iraniane ka qëlluar me raketa dhe dronë në mënyrë paralajmëruese drejt destrojerëve amerikanë që operonin në Detin e Omanit, duke i detyruar ata të tërhiqen nga zona, sipas një deklarate të Ushtrisë së Iranit, transmeton Anadolu.
Zyra e marrëdhënieve me publikun e ushtrisë tha se veprimi ishte pjesë e operacioneve të vazhdueshme të kryera si përgjigje ndaj asaj që e përshkroi si ngacmime amerikane në det dhe sekuestrim të anijeve tregtare dhe cisternave iraniane të naftës.
Sipas deklaratës, forcat detare iraniane qëlluan me raketa Qadir dhe dronë sulmues Shahed Danesh drejt destrojerëve DDG-103 dhe DDG-87.
Ushtria iraniane pretendoi se anijet më pas u larguan nga Deti i Omanit dhe u drejtuan për në Oqeanin Indian.
Deklarata shtoi se ky operacion, së bashku me veprime të ngjashme në ditët e fundit, detyroi gjithashtu mjete të tjera detare amerikane të largohen nga zona, përfshirë destrojerë që operonin si pjesë e grupit goditës të aeroplanmbajtëses USS George H.W. Bush dhe anijen amfibe Tripoli.
Irani akuzoi forcat detare amerikane për pengimin e tregtisë detare dhe sigurisë në rajon.
Ushtria tha se destrojerët e shënjestruar shërbenin si qendër komanduese dhe kontrolli për atë që e përshkroi si aktivitete armiqësore amerikane kundër anijeve tregtare iraniane.
Qendra komanduese që mbikëqyr operacionet detare iraniane i bëri thirrje SHBA-së të ndalojë atë që e cilësoi si “vjedhje detare” dhe veprime armiqësore në ujërat e rajonit.
Megjithëse anijet amerikane ishin larguar përtej rrezes së raketave të përdorura në operacionin paralajmërues, deklarata tha se forcat iraniane mund të përdorin armë me rreze më të gjatë veprimi nëse është e nevojshme.