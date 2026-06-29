Irani: Nuk ka negociata të planifikuara me SHBA-në në ditët në vijim

Şahin Demir
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Irani tha të hënën se “nuk janë planifikuar negociata” me SHBA-në në asnjë nivel në ditët e ardhshme, duke theksuar se prioriteti i tij mbetet zbatimi i memorandumit të mirëkuptimit për përfundimin e luftës, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit dhe i ekipit negociator, Esmaeil Baqaei, u tha gazetarëve se Teherani aktualisht është i fokusuar në sigurimin e zbatimit të dispozitave të memorandumit dhe po ndjek “seriozisht” kërkesat e tij në këtë drejtim, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA.
Baqaei tha se SHBA-ja tashmë ka lëshuar licencat e nevojshme sipas Nenit 10 të memorandumit lidhur me shitjen e naftës dhe se Irani po ndjek procesin e zbatimit.
Lidhur me Nenin 11 për lirimin e aseteve të ngrira të Iranit, ai tha se procesi i zbatimit gjithashtu është duke vazhduar dhe se një delegacion ekspert iranian do të udhëtojë në Doha më vonë gjatë javës për të ndjekur këtë çështje.
Ai shtoi se Irani ende nuk ka hyrë në fazën e negociatave për një marrëveshje përfundimtare, duke thënë se Neni 13 i memorandumit përcakton se bisedimet për një marrëveshje gjithëpërfshirëse “mund të fillojnë vetëm” pas zbatimit të Neneve 1, 4, 5, 10 dhe 11 dhe vazhdimit të tyre.
Baqaei gjithashtu mohoi raportimet për një takim të mundshëm me përfaqësues të lartë amerikanë në Doha gjatë vizitës së delegacionit iranian, duke thënë se çdo udhëtim amerikan në Katar nuk ka lidhje me misionin teknik të Iranit atje.
“Nuk do të ketë asnjë takim negociues me palën amerikane në asnjë nivel në ditët e ardhshme”, tha ai.
Memorandumi i Mirëkuptimit i Islamabadit me 14 pika mes Iranit dhe SHBA-së hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe presidenti amerikan Donald Trump, pas javësh tensionesh rajonale të shkaktuara nga sulme amerikane dhe izraelite ndaj Iranit.
Sipas memorandumit, Neni 1 mbulon armëpushimin dhe përfundimin e operacioneve ushtarake, Neni 4 trajton frontin e Libanit dhe marrëveshjet për tërheqjen izraelite, ndërsa Neni 5 rregullon lundrimin e përkohshëm dhe koordinimin e sigurisë në Ngushticën e Hormuzit. Nenet 10 dhe 11 lidhen me eksportet e naftës iraniane dhe aksesin në asetet e ngrira, përkatësisht.