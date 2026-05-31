Irani: Nuk do të ketë marrëveshje me SHBA-në pa “rezultate konkrete”

Serdar Dincel
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
Kryetari i parlamentit të Iranit dhe kryenegociatori, Mohammad Bagher Qalibaf, ka deklaruar se Teherani nuk do të pranojë asnjë marrëveshje me Washingtonin nëse ajo nuk garanton se “të drejtat e popullit iranian janë të siguruara”, transmeton Anadolu.
“Nuk ka besim në fjalët dhe premtimet e armikut. Kriteri ynë i vetëm është të arrihen rezultate konkrete para se të përmbushim angazhimet tona në këmbim”, u citua Qalibaf nga transmetuesi shtetëror IRIB, gjatë një seance virtuale të parlamentit pasi ai bëri betimin si kryetar i rizgjedhur i parlamentit.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit në fund të shkurtit. Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, ndërsa mbylli Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet pasuese në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin pa afat.
Irani dhe SHBA-ja kanë vazhduar të shkëmbejnë propozime dhe kundërpropozime në përpjekje për të rifilluar bisedimet direkte dhe për t’i dhënë fund luftës.