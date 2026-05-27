Irani njofton rihapjen e aeroportit të Tabrizit të sulmuar gjatë luftës së fundit

Serdar Dincel
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Aeroporti Ndërkombëtar i Tabrizit në veriperëndim të Iranit pritet të rihapet sot, njoftoi një zëdhënës i Organizatës së Aviacionit Civil të vendit, transmeton Anadolu.
“Aeroporti i Tabrizit, i cili u sulmua gjatë luftës së fundit, është rikthyer në funksion nga specialistët iranianë dhe do të rihapet të mërkurën”, citoi transmetuesi publik IRIB zyrtarin.
Aeroporti do t’u shtohet terminaleve të tjera që kanë rifilluar operimet pas ndërprerjeve të shkaktuara nga lufta me SHBA-në dhe Izraelin.
Më herët gjatë kësaj jave, agjencia gjysmëzyrtare Fars, duke cituar të njëjtin institucion, raportoi se numri i aeroporteve të rihapura ka arritur në 20.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, ndërsa u mbyll edhe Ngushtica e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit dhe më pas u zgjat pa afat nga presidenti amerikan Donald Trump.