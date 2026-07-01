Irani: Një pjesë e 6 miliardë dollarëve të aseteve të ngrira do të përdoret për blerjen e “mallrave të nevojshme”

Rania R.a. Abushamala
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Irani ka njoftuar se një pjesë e 6 miliardë dollarëve fillestarë të aseteve të ngrira do të përdoret për blerjen e “mallrave të nevojshme” pas bisedimeve të zhvilluara në Doha, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Kazem Gharibabadi, zv/ministër i Punëve të Jashtme i Iranit për çështjet juridike dhe ndërkombëtare, si dhe kryenegociator i vendit, tha se diskutimet me zyrtarët e Katarit përfshinë edhe çështje që lidhen me përdorimin e një pjese të këtyre fondeve.
“Gjatë takimeve me zyrtarët e Katarit, u shqyrtuan disa çështje që lidhen me përdorimin e një pjese të 6 miliardë dollarëve fillestarë dhe u vendos që, bazuar në nevojat e deklaruara të vendit tonë, të realizohet blerja e mallrave të nevojshme dhe ato të vihen në dispozicion të Iranit”, tha Gharibabadi.
Ai i bëri këto komente pas përfundimit të një raundi bisedimesh në Doha, ku delegacioni iranian zhvilloi takime me ndërmjetësues nga Katari dhe Pakistani për të ndjekur zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit me SHBA-në.
Zyrtari iranian tha se të tre palët vendosën të krijojnë një “kanal urgjent komunikimi” për të dokumentuar dhe shqyrtuar zyrtarisht zbatimin e memorandumit.
Gharibabadi gjithashtu përsëriti se në Doha “nuk ka pasur asnjë takim të drejtpërdrejtë” mes delegacioneve iraniane dhe amerikane.