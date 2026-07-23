Irani: Një cisternë nafte u godit nga një shpërthim në Hormuz, dy anije u kthyen mbrapsht

Tarek Chouiref
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha sot herët se një cisternë nafte u godit nga një shpërthim në Ngushticën e Hormuzit, duke detyruar dy anije të tjera të kthehen pas përpjekjes për të kaluar tranzit në një rrugë jugore të mbushur me mina në rrugën ujore strategjike, transmeton Anadolu.
IRGC-ja tha se tre cisternat ishin përpjekur të përdornin rrugën jugore përmes Ngushticës së Hormuzit, e cila tha se ishte inkurajuar nga ushtria amerikane. Ai tha se një cisternë u godit nga një shpërthim dhe mori flakë ndërsa dy anijet e mbetura ndryshuan drejtimin.
IRGC-ja tha se Ngushtica e Hormuzit do të mbetet “plotësisht e mbyllur” për kohëzgjatjen e operacioneve të vazhdueshme ushtarake amerikane, duke shtuar se asnjë cisternë nuk do të lejohet të hyjë apo të dalë nga rruga ujore gjatë asaj periudhe.
Ai paralajmëroi se çdo anije që përpiqet të kalojë tranzit në ngushticën pa koordinim me autoritetet iraniane do të përballet me të njëjtin rezultat ndërsa akuzon Washingtonin për rrezikimin e lundrimit detar dhe sigurisë rajonale të energjisë.
SHBA-ja ka kryer një seri sulmesh në të gjithë Iranin që nga java e kaluar ndërsa Teherani është përgjigjur me sulme që synojnë objektet dhe bazat që ai thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.
Shkëmbimi i zjarrit ka vazhduar pavarësisht një marrëveshjeje kuadër të ndërmjetësuar nga Pakistani të nënshkruar nga SHBA-ja dhe Irani në qershor për t'i dhënë fund luftës që filloi në shkurt dhe për të hapur rrugën për marrëveshje të qëndrueshme paqeje.