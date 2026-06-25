Irani mohon se fondet e ngrira do të shpenzohen për mallra amerikane

Şahin Demir
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, i cili drejton ekipin negociator të vendit, hodhi poshtë sot pretendimin amerikan se asetet e zhbllokuara të Iranit do të përdoren për blerjen e produkteve bujqësore amerikane, transmeton Anadolu.
"Amerika pretendon në mënyrë të rreme se asetet tona të zhbllokuara do të përdoren për të blerë produktet e saj bujqësore", shkroi Qalibaf në platformën X, në pronësi të kompanisë amerikane të mediave sociale.
"I vetmi produkt që po korrim është ai që ju keni mbjellë: dekada mosbesimi", shtoi ai. Qalibaf kritikoi bilancin tregtar dhe politik të Washingtonit, duke thënë se "SHBA-ja eksporton vetëm sojë të modifikuar gjenetikisht, premtime të thyera dhe deklarata boshe".
Komentet e tij erdhën pasi presidenti amerikan Donald Trump tha të mërkurën se lehtësimi fillestar financiar për Teheranin do të përfshinte rreth 500 milionë dollarë mallra amerikane. Trumpi tha se Teheranit nuk do t'i jepeshin para në dorë dhe se Washingtoni do të përdorte fondet e kontrolluara iraniane për të paguar fermerët amerikanë për eksportet e produkteve si misri dhe gruri.
"Ushqimi nevojitet me urgjencë në Iran dhe ne do ta blejmë atë për ta ekskluzivisht nga SHBA-ja", tha Trump.
Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent deklaroi të mërkurën për CNBC se SHBA-ja do të mbikëqyrë lirimin e fondeve iraniane të ngrira në vendet e Gjirit sipas marrëveshjes së Trumpit me Iranin. "Çdo para që iranianët do të marrin fillimisht do të përdoret për të mirën e popullit iranian. Këto do të jenë fonde iraniane të ngrira", tha Bessent.
Marrëveshja, e ndërmjetësuar nga Pakistani, hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe presidenti amerikan Donald Trump.