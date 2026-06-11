Irani mohon pretendimet e SHBA-së për shkatërrimin e sistemeve të tij mbrojtëse: Ushtria është e përgatitur

Şahin Demir
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Irani të enjten mohoi pretendimet e SHBA-së se sistemet e tij mbrojtëse janë shkatërruar, duke thënë se forcat e tij të armatosura mbeten "plotësisht të përgatitura" dhe të afta për t'iu përgjigjur kërcënimeve, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit shtetëror IRIB, Abolfazl Shekarchi, një zëdhënës i Forcave të Armatosura Iraniane, hodhi poshtë pretendimet se aftësitë mbrojtëse të Iranit janë dobësuar.
"Mos u përqendroni në pretendimet e armikut; ajo që ka rëndësi është realiteti në fushën e betejës", tha Shekarchi.
Ai tha se Irani vazhdon të forcojë aftësitë e tij ushtarake pavarësisht kërcënimeve të vazhdueshme dhe "është më i fortë ushtarakisht sesa në fillim" të asaj që ai e përshkroi si lufta e imponuar ndaj vendit.
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha më parë se ushtria e Iranit ishte shkatërruar nga sulmet ajrore të kryera nga Washingtoni dhe Tel Avivi.
Shekarchi gjithashtu hodhi poshtë pretendimet se rezervat e raketave të Iranit janë varfëruar, duke thënë se pretendime të tilla synojnë mbledhjen e informacionit në lidhje me aftësitë ushtarake të vendit.
"Ne gjithmonë kemi thënë se jemi gati dhe armiku e ka përjetuar këtë gatishmëri në fushën e betejës", theksoi ai.
Zëdhënësi tha se megjithëse Irani ka pësuar humbje, forcat iraniane u kanë shkaktuar humbje më të mëdha forcave amerikane.
Ai gjithashtu përsëriti mbështetjen e Iranit për Hezbollahun në Liban, duke thënë se i ashtuquajturi "front i rezistencës" mbetet i bashkuar kundër Izraelit dhe aleatëve të tij.
I pyetur për mundësinë e mbylljes së Ngushticës Bab al-Mandab, Shekarchi tha se Irani ka "shumë plane" dhe do të zbulojë opsionet e tij nëse është e nevojshme.