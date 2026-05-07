Irani mohon përfshirjen në sulmin ndaj anijes së Koresë së Jugut në Ngushticën e Hormuzit

Rania R.a. Abushamala
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Ambasada e Iranit në Seul mohoi çdo përfshirje të forcave të armatosura iraniane në incidentin në të cilin u dëmtua një anije koreanojugore në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ambasada tha se “hedh poshtë me vendosmëri dhe mohon kategorikisht çdo pretendim lidhur me përfshirjen e forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit në incidentin që përfshin dëmtimin e një anijeje koreane në Ngushticën e Hormuzit”.
Ambasada tha se Irani ka theksuar vazhdimisht që nga fillimi i “veprimeve agresive të kryera nga SHBA-ja dhe regjimi izraelit kundër Iranit” se Ngushtica e Hormuzit përbën “pjesë integrale të gjeografisë së tij mbrojtëse për t’iu kundërvënë agresorëve dhe mbështetësve të tyre”.
Ajo shtoi se kushtet e lundrimit në këtë rrugë ujore strategjike “janë ndikuar nga situata e zhvilluar e sigurisë”, duke përmendur tensionet e larta të shkaktuara nga “forcat armiqësore dhe aleatët e tyre”. Kalimi i sigurt përmes ngushticës kërkon “respektim të plotë të rregulloreve në fuqi” dhe koordinim me autoritetet iraniane, thuhet në deklaratë.
Irani riafirmoi atë që e quajti “angazhim për garantimin e sigurisë së lundrimit detar në rajon, në përputhje me ligjet dhe rregulloret ndërkombëtare”. Agjencia koreanojugore Yonhap raportoi të martën se zjarri i shkaktuar nga një shpërthim në bordin e anijes transportuese me flamur panamez “HMM Namu” në Ngushticën e Hormuzit ishte shuar pa të lënduar.
Incidenti ndodhi vonë të hënën, ndërsa anija ishte e ankoruar pranë brigjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe. Të 24 anëtarët e ekuipazhit në bord, përfshirë gjashtë koreanojugorë dhe 18 shtetas të huaj, u konfirmuan të sigurt.
Ministria e Jashtme e Koresë së Jugut tha se zjarri shpërtheu rreth orës 20:40 sipas kohës lokale të hënën.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërsulme nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më vonë u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump pa një afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në këtë rrugë ujore strategjike.