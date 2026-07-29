Irani mohon përfshirjen në predha të lëshuara nga Iraku drejt Arabisë Saudite

Mohammad Sio
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Një zyrtar ushtarak iranian mohoi sot përfshirjen e Teheranit në predha të lëshuara nga Iraku drejt Arabisë Saudite, duke hedhur poshtë akuzat se Irani qëndron pas sulmeve të fundit në mbretëri, transmeton Anadolu.
Duke iu përgjigjur një deklarate të ministrit saudit të Mbrojtjes, zyrtari i tha transmetuesit shtetëror të Iranit IRIB se atribuimi i sulmeve kundër interesave të SHBA-së në rajon në Teheran ishte "gabim i rëndë që rrjedh nga mosnjohja e situatës në rajon".
Zyrtari "mohoi me forcë çdo lidhje midis predhave të lëshuara nga vende të tjera drejt objektivave në Arabinë Saudite dhe Republikën Islamike të Iranit". Deklaratat erdhën pasi Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite tha se mbrojtja e saj ajrore përgjuan dhe shkatërruan disa dronë që u përpoqën të synonin objektet e naftës në provincën lindore të mbretërisë.
Sipas ministrisë, dronët u nisën nga territori i Irakut nga grupe të mbështetura nga Irani.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane dhe saudite kryen sulme të përbashkëta precize kundër objektivave të grupit të lidhur me Iranin në Irak, duke thënë se operacioni synonte vende të lidhura me sulmet ndaj forcave amerikane dhe infrastrukturës energjetike saudite.
Arabia Saudite tha se sulmet u kryen për vetëmbrojtje pas sulmeve të nisura nga territori i Irakut kundër objekteve të naftës të mbretërisë, duke cituar nenin 51 të Kartës së OKB-së. CENTCOM-i paralajmëroi se do të ndërmerrte veprime të mëtejshme ushtarake nëse grupet e mbështetura nga Irani kryenin sulme shtesë kundër mbretërisë.