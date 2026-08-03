Irani mohon bisedimet me SHBA-në, njofton bashkëpunimin me Omanin për Hormuzin

Mohammad Sio
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Irani njoftoi sot se nuk është i angazhuar në negociata me SHBA-në dhe se po punon me Omanin për të krijuar "një rrugë të përkohshme" në Ngushticën e Hormuzit për të siguruar lundrim të sigurt përmes rrugës ujore strategjike, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Esmaeil Baqaei tha se bisedimet e Teheranit me Muskatin kanë për qëllim krijimin e një rruge të përkohshme detare përmes rrugës ujore strategjike.
"Diskutimet tona aktuale me Omanin janë përqendruar në sigurimin e kalimit të sigurt të anijeve në Ngushticën e Hormuzit", tha Baqaei, sipas agjencisë gjysmë zyrtare të lajmeve Fars.
"Ne po punojmë për të krijuar një rrugë të përkohshme, në bashkëpunim me Omanin, sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që të mund të sigurojmë sigurinë e transportit detar në Ngushticën e Hormuzit", shtoi ai.
Baqaei hodhi poshtë raportet për negociatat midis Teheranit dhe Washingtonit, duke thënë se "Ne nuk po zhvillojmë negociata me SHBA-në".
Të dielën, presidenti amerikan Donald Trump tha se bisedimet me Iranin do të fillojnë të hënën pasdite, duke shprehur optimizëm se së shpejti mund të arrihet një marrëveshje për ngushticën e Hormuzit dhe "denuklearizimin" e Iranit.
Baqaei tha se situata në Ngushticën e Hormuzit "nuk do të ndryshojë për sa kohë që SHBA-ja vazhdon aktet e saj të agresionit dhe bllokadën e saj".