Irani mohon akuzat franceze për frikësimin e dy punonjësve të ambasadës

Şahin Demir
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Irani ka hedhur poshtë pretendimet e Francës se dy punonjës të ambasadës së saj në Teheran ishin frikësuar, duke i cilësuar akuzat si “të pabaza dhe të pasakta”, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA raportoi se Mohammad Tanhayi, drejtor i Departamentit të Dytë për Evropën Perëndimore në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit, tha se dy shtetasit francezë morën pjesë të dielën në mbrëmje në një takim me disa persona të dyshuar për çështje të sigurisë, të cilët ishin nën hetim nga autoritetet iraniane.
Duke iu referuar raporteve të institucioneve përkatëse, ai tha se të dy u morën shkurtimisht në pyetje nga forcat e sigurisë pasi në vendngjarje u gjetën dokumente që, sipas pretendimeve, tregonin “veprimtari kundër sigurisë”.
Tanhayi tha se dokumentet janë ende duke u shqyrtuar nga autoritetet iraniane.
Ai gjithashtu hodhi poshtë akuzën e kryediplomatit francez, Jean-Noel Barrot, se dy punonjësit e ambasadës ishin sulmuar fizikisht.
Sipas Tanhayit, personeli i sigurisë i dërgoi ata në selinë e policisë diplomatike menjëherë pasi konfirmoi se ishin të lidhur me Ambasadën e Francës.
Ai tha se më pas ata iu dorëzuan ambasadës pas koordinimit me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit dhe pas një bisede me ambasadorin francez.
Tanhayi akuzoi dy punonjësit e ambasadës për shkelje të ligjit iranian dhe të Konventës së Vjenës të vitit 1961 për Marrëdhëniet Diplomatike.
Ai tha se Franca duhet të japë shpjegime për atë që e cilësoi si sjellje të papajtueshme me normat diplomatike, në vend që të ngrejë akuza ndaj Teheranit.
Zyrtari iranian gjithashtu kritikoi deklaratën e ministrit Barrot se dy punonjësit kishin punuar për të mbështetur “shoqërinë civile”, duke shtuar se kjo përbën një pranim të ndërhyrjes franceze në punët e brendshme të Iranit dhe bie ndesh me detyrat e zakonshme të misioneve diplomatike.
Ai i bëri thirrje Francës të përmbahet nga ajo që e përshkroi si “sjellje ndërhyrëse” dhe t’i zhvillojë marrëdhëniet me Iranin në përputhje me normat e vendosura ndërkombëtare diplomatike.
Deklarata erdhi një ditë pasi ministri Iranian i Punëve të Jashtme, Abbas Araghchi dhe homologu i tij francez, Jean-Noel Barrot, diskutuan mosmarrëveshjen përmes telefonit, pas vendimit të Francës për të thirrur të ngarkuarin me punë të Iranit lidhur me incidentin.
Gjatë bisedës, Araghchi protestoi ndaj asaj që e cilësoi si “veprime jokonvencionale” të dy diplomatëve francezë, ndërsa Franca tha se ndalimi dhe marrja në pyetje e punonjësve të ambasadës përbënte një akt “jashtëzakonisht serioz” frikësimi dhe kërkoi hetim për incidentin.