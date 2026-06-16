Irani: Memorandumi me SHBA-në përfshin garanci për lirimin e aseteve të ngrira

Şahin Demir
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Guvernatori i Bankës Qendrore të Iranit, Abdolnasser Hemmati, tha se dispozitat që lidhen me lirimin e aseteve të ngrira të Iranit në kuadër të memorandumit të propozuar të mirëkuptimit me SHBA-në janë hartuar për të garantuar qasjen ndaj këtyre fondeve, transmeton Anadolu.
Duke folur për agjencinë e lajmeve Tasnim, Hemmati tha se gjatë hartimit të dispozitave për lirimin e aseteve janë marrë parasysh mësimet nga marrëveshjet dhe përvojat e mëparshme.
Ai tha se memorandumi përcakton qartë detyrimet e SHBA-së lidhur me lirimin e aseteve iraniane dhe përfshin mekanizma që synojnë t’i bëjnë këto angazhime të zbatueshme.
“Ashtu si çdo marrëveshje ndërkombëtare, vlerësimi përfundimtar do të varet nga zbatimi dhe procesi i nevojshëm i verifikimit”, tha Hemmati.
Kreu i bankës qendrore shtoi se pasi memorandumi të nënshkruhet dhe të hyjë në fuqi do të kryhen procedura teknike dhe bankare për të verifikuar si lirimin e aseteve, ashtu edhe aftësinë praktike të Iranit për t’i aksesuar dhe përdorur ato.
Hemmati tha se fondet e liruara do të mbeten pasuri të Bankës Qendrore të Iranit dhe se vendimet për menaxhimin, shpërndarjen dhe përdorimin e tyre do të merren nga banka në përputhje me kompetencat ligjore, kushtet ekonomike dhe prioritetet e vendit në fushën e këmbimit valutor.
Zyrtarët iranianë dhe amerikanë pritet të nënshkruajnë memorandumin në Zvicër të premten, pas negociatave të fundit që synojnë t’i japin fund muajve të konfliktit rajonal dhe të ulin tensionet midis dy vendeve.