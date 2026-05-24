Irani: Memorandumi i mundshëm me SHBA-në përfshin përfundimin e luftës në të gjitha frontet

Serdar Dincel
24 Maj 2026•Përditësim: 24 Maj 2026
Një memorandum i mundshëm mirëkuptimi mes Iranit dhe SHBA-së përfshin përfundimin e luftës në të gjitha frontet, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia iraniane e lajmeve Tasnim, kjo përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban, ndërsa SHBA-ja do të angazhohej gjithashtu për lehtësimin e sanksioneve ndaj naftës iraniane gjatë negociatave.
Nëse arrihet marrëveshja, Ngushtica e Hormuzit nuk do të rikthehet plotësisht në statusin e saj para luftës, por në vend të kësaj numri i anijeve që lejohen të kalojnë do të rikthehet në nivelet para luftës brenda 30 ditësh.
Irani, sipas agjencisë, thekson zbatimin e të drejtave të tij sovrane mbi Ngushticën e Hormuzit përmes mjeteve të ndryshme, detajet e të cilave do të bëhen publike më vonë.
Ndërkohë, Irani këmbëngul në lirimin të paktën të pjesshëm të aseteve të tij të ngrira, ndërsa marrëveshja e mundshme do të përfshinte gjithashtu një periudhë 60-ditore negociatash mbi programin bërthamor iranian.
Teherani gjithashtu kërkon heqjen e bllokadës amerikane ndaj porteve të tij, duke argumentuar se nuk do të ketë ndryshime në ngushticë nëse bllokada mbetet në fuqi.
Në raport thuhet se çdo ndryshim në lundrim dhe tranzit përmes kësaj rruge strategjike ujore do të varet gjithashtu nga zbatimi i angazhimeve të tjera të SHBA-së në memorandum.
Dje, presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi se një marrëveshje me Iranin për t’i dhënë fund luftës ishte “kryesisht e negociuar” dhe pret vetëm finalizimin. Përparimi erdhi pas vizitës në Teheran të shefit të ushtrisë pakistaneze, Asim Munir, vizita e tij e dytë në javët e fundit. Një armëpushim në luftën që nisi më 28 shkurt u ndërmjetësua fillimisht nga Pakistani më 8 prill.