Irani liron me kusht laureaten e Çmimit Nobel, Narges Mohammadi, për shkak të përkeqësimit të shëndetit të saj

Serdar Dincel
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Autoritetet iraniane e kanë liruar me kusht laureaten e Çmimit Nobel për Paqen, Narges Mohammadi, mes shqetësimeve në rritje për përkeqësimin e shëndetit të saj, ndërkohë ajo u transferua në një spital të Teheranit, sipas fondacionit të saj, transmeton Anadolu.
"Laureatja e Çmimit Nobel për Paqen, Narges Mohammadi, pas 10 ditësh shtrimi në spital në Zanjan, ka marrë një pezullim dënimi me një garanci të lartë. Transferimi i saj me ambulancë ka përfunduar dhe ajo tani ndodhet në spitalin 'Pars' të Teheranit për t'u trajtuar nga ekipi i saj mjekësor", tha fondacioni përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Deklarata citoi gjithashtu avokatin e saj, Mostafa Nili, të ketë thënë se Mohammadi u lirua nga spitali Zanjan të dielën, pasi autoritetet pezulluan dënimin e saj për të lejuar trajtim mjekësor. "Ajo u transferua me ambulancë në spitalin 'Pars' në Teheran, ku është shtruar", citoi fondacioni të ketë thënë Nili.
Bashkëshorti i laureates Mohammadi, Taghi Rahmani, me bazë në Paris, gjithashtu konfirmoi në X se ajo u transferua në spitalin "Pars".