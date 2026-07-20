Irani konfirmon se ka marrë propozime nga ndërmjetësuesit për të ulur tensionet me SHBA-në

Mohammad Sio
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Irani tha sot se ka marrë propozime nga ndërmjetësit që synojnë uljen e tensioneve dhe po i shqyrton ato, ndërsa rikonfirmon angazhimin e tij ndaj diplomacisë në mes të një shkëmbimi zjarri midis Washingtonit dhe Teheranit, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baqaei në një konference për media tha se ndërmjetësit po punojnë për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm dhe i kanë përcjellë propozimet Teheranit.
"Ne i kemi marrë propozimet përmes ndërmjetësuesve, por nuk do të diskutojmë detajet e tyre në këtë fazë", tha Baqaei në komentet e tij të transmetuara nga transmetuesi shtetëror IRIB.
Ai tha se trupi diplomatik i Iranit vazhdon të kryejë përgjegjësitë e tij së bashku me forcat e armatosura të vendit.
"Ndërsa forcat tona të armatosura i përgjigjen me vendosmëri dhe vendosmëri burimit të agresionit amerikan, diplomacia është plotësisht e vetëdijshme për detyrat e saj dhe nuk kursen asnjë përpjekje në përmbushjen e tyre", tha ai.
Baqaei shtoi se diplomatët iranianë "nuk do të braktisin detyrën e tyre", ashtu si forcat e armatosura të vendit "nuk do të neglizhojnë detyrën e tyre për të mbrojtur atdheun".