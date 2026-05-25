Irani konfirmon përparimin në bisedimet me SHBA-në, por mohon se marrëveshja është e afërt

Serdar Dincel
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës(SHBA) kanë arritur në përfundime mbi një “pjesë të madhe” të çështjeve që janë në diskutim, megjithëse kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se një marrëveshje është afër, tha të hënën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei, transmeton Anadolu.
“Është e saktë të thuhet se kemi arritur në një përfundim mbi një pjesë të madhe të çështjeve që janë në diskutim”, u tha Baqaei gazetarëve, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Iranit, IRNA.
“Por të thuash se kjo do të thotë nënshkrimi i afërt i një marrëveshjeje, askush nuk mund ta bëjë një pretendim të tillë”, shtoi ai.
Baqaei tha se zhvillimet e raportuara gjatë ditëve të fundit janë rezultat i disa javësh negociatash të ndërmjetësuara përmes Pakistanit, duke shtuar se edhe vendet e tjera kanë bërë përpjekje të konsiderueshme gjatë procesit.
Duke komentuar për Ngushticën e Hormuzit, Baqaei tha se përgjegjësia për menaxhimin e rrugës ujore strategjike i takon shteteve bregdetare.
Ai tha se Teherani mbetet në kontakt me vendet që kufizohen me Ngushticën e Hormuzit në përpjekjet për të ruajtur sigurinë dhe për të mbrojtur interesat e tyre.
Komentet e tij pasuan komentet e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, të shtunën se një marrëveshje me Iranin për t'i dhënë fund konfliktit ishte "negociuar kryesisht" dhe se priste finalizimin.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin, si dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez dhe më vonë u zgjat nga Trump për një kohë të pacaktuar.