Irani, Katari dhe Pakistani zhvillojnë bisedime në Doha për zbatimin e memorandumit Washington-Teheran

Mohammad Sio
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Negociatorët e lartë nga Irani, Katari dhe Pakistani mbajtën bisedime trepalëshe në Doha të mërkurën për të shqyrtuar përparimin në zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit midis Teheranit dhe Washingtonit që synon t'i japë fund luftës, njoftoi agjencia gjysmë zyrtare e Iranit e lajmeve Mehr, transmeton Anadolu.
Takimi pasoi bisedimet midis Kazem Gharibabadi, zëvendësministër i Jashtëm i Iranit për çështjet ligjore dhe ndërkombëtare dhe kryenegociatori, dhe ministrit të Jashtëm të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Sipas Mehr, të dy palët shqyrtuan përparimin në zbatimin e memorandumit, diskutuan sfidat për zbatimin e tij dhe hulumtuan mënyra për të përshpejtuar dispozitat e tij, veçanërisht ato që lidhen me Libanin, duke zgjeruar bashkëpunimin dypalësh në fushat me interes të përbashkët.
Negociatorët e lartë nga Irani, Katari dhe Pakistani mbajtën më pas një takim trepalësh për të vlerësuar zbatimin e memorandumit.
Duke folur më pas me gazetarët, Gharibabadi tha se diskutimet u përqëndruan në ndjekjen e zbatimit të dispozitave të memorandumit.
Ai tha se grupet e punës ishin krijuar për të mbikëqyrur zbatimin e mirëkuptimit dhe për të negociuar një marrëveshje përfundimtare, por theksoi se negociatat brenda atyre kornizave nuk kanë filluar ende.
Konsultimet përmes ndërmjetësve për kohën dhe vendin e bisedimeve po vazhdojnë, tha ai, duke shtuar se negociatat do të fillojnë pasi të plotësohen "kushtet e nevojshme".
Memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, i ndërmjetësuar nga Pakistani, hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe homologu i tij amerikan Donald Trump.