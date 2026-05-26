Serdar Dincel
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Irani kërkon lirimin e 12 miliardë dollarëve në asete të ngrira në një marrëveshje të mundshme me SHBA-në dhe këmbëngul që 12 miliardë dollarë të tjerë "duhet të transferohen brenda 60 ditëve" nga nënshkrimi i marrëveshjes, raportoi të martën agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim, transmeton Anadolu.
Negociatori kryesor i Iranit dhe kryetari i parlamentit, Mohammed Bagher Qalibaf, vizitoi Katarin të hënën për bisedime që synonin "sigurimin e aksesit në 12 miliardë dollarë në fazën e parë, si dhe heqjen e pengesave", tha agjencia iraniane e lajmeve Tasnim, duke cituar një burim të njohur me çështjen.
"Duke pasur parasysh përvojat e kaluara në lidhje me lirimin e fondeve iraniane në Korenë e Jugut dhe Katar, theksi u vu në monitorimin me kujdes të procesit të zbatimit për të shmangur përsëritjen e çështjeve të mëparshme", tha burimi.
Burimi vuri në dukje se vizita e Qalibaf synonte të siguronte akses të qetë në fonde.
Negociatat në Katar ishin "përgjithësisht pozitive dhe kontribuan në përparimin në negociatat më të gjera", shtoi ai.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin, si dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe më vonë u zgjat për një kohë të pacaktuar nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Të shtunën, Trump tha se një marrëveshje me Iranin për t'i dhënë fund konfliktit ishte "negociuar kryesisht" dhe priste finalizimin.