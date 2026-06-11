Irani: Janë goditur 18 objektiva ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein

Tarek Chouiref
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Irani ka bërë të ditur se 18 objektiva kryesore ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein janë vënë nën sulm, mes tensioneve rajonale që po përshkallëzohen me shpejtësi, transmeton Anadolu.
Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) thanë se objektivat përfshinin bazat Ali Al Salem dhe Ahmad Al Jaber në Kuvajt, si dhe bazën Sheikh Isa në Bahrein.
Veçmas, ushtria iraniane deklaroi se kishte goditur sistemet Patriot dhe objektet e komunikimit të Flotës së Pestë të SHBA-së në Bahrein.
IRGC gjithashtu tha se dronë vetëvrasës ishin nisur drejt Flotës së Pestë të SHBA-së, në përgjigje të asaj që e përshkroi si sulme amerikane ndaj jugut të Iranit.
Ushtria po ashtu tha se forcat iraniane janë të përgatitura të përballen me armikun “deri në frymën e fundit” dhe se nuk do të tërhiqen derisa ai të ndëshkohet.
Këto zhvillime vijnë mes tensioneve në rritje, pas sulmeve amerikane ndaj jugut të Iranit dhe sulmeve pasuese të Iranit kundër aseteve ushtarake amerikane në rajon.