Irani: Izraeli ka nisur "lojën e rrezikshme" duke sulmuar objektiva civile dhe të industrisë së naftës

Serdar Dincel
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit tha sot se Izraeli ka filluar "një lojë të rrezikshme" duke kryer sulme kundër objektivave civile dhe industrive të naftës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë nga transmetuesi shtetëror IRIB, IRGC-ja tha se nisi sulm me raketa në Haifa në Izraelin verior disa minuta më parë në hakmarrje për një sulm izraelit ndaj kompanisë petrokimike Mahshahr të Iranit më herët gjatë ditës.
IRGC-ja paralajmëroi se pasojat e valës aktuale të përshkallëzimit në ekonominë globale do të jenë "përgjegjësi e zjarrvënësit kryesor në këtë fushë, Amerikës". Më herët gjatë ditës, një sulm ajror izraelit shënjestroi një kompani petrokimike në Iranin jugperëndimor, duke shkaktuar dëme të pjesshme në kompleksin industrial, thanë zyrtarët iranianë.
Sulmi erdhi ndërsa sirenat u dëgjuan në disa qytete në Izrael pas lëshimit të raketave nga Teherani.
Rajoni ka qenë i trazuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar hakmarrje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë asete amerikane.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.