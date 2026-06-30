Irani i kërkon shefit të mbikëqyrësit bërthamor të ndalojë “deklaratat politike” dhe të përqendrohet te detyrat e tij

Rania R.a. Abushamala
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Irani paralajmëroi kreun e mbikëqyrësit bërthamor të OKB-së, Rafael Grossi, që të ndalojë lëshimin e “deklaratave politike” dhe në vend të kësaj të përqendrohet në përgjegjësitë e tij, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baqaei, tha se bashkëpunimi i Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) do të vazhdojë “në të njëjtën mënyrë si në muajt e kaluar”, sipas agjencisë gjysmëzyrtare Tasnim.
Ai tha se Irani, si anëtar i Traktatit për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore dhe sipas marrëveshjes së tij gjithëpërfshirëse të garancive, do të vazhdojë bashkëpunimin me agjencinë në lidhje me objektet bërthamore të padëmtuara të vendit.
Zëdhënësi akuzoi IAEA-në se nuk ka përmbushur përgjegjësitë e saj lidhur me aksesin në objektet bërthamore të dëmtuara, duke thënë se agjencia nuk i ka kryer siç duhet detyrat e saj.
Ai gjithashtu kritikoi Grossin, duke thënë se kreu i IAEA-së nuk i ka dënuar në mënyrë të mjaftueshme sulmet ushtarake izraelite ndaj Iranit në qershor.
“Rekomandimi ynë për drejtorin e përgjithshëm është që, në vend që të përsërisë deklarata politike që duken si pjesë e fushatave elektorale, ai duhet të veprojë më me përgjegjësi lidhur me detyrat që i janë besuar dhe që nuk janë përmbushur”, tha Baqaei.
Irani dhe SHBA-ja nënshkruan një memorandum mirëkuptimi më 17 qershor, me qëllim përfundimin e luftës dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.