Irani i jep fund sulmeve ndaj Izraelit, paralajmëron reagim “dërrmues” nëse vazhdojnë sulmet kundër Libanit

Serdar Dincel, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Irani njoftoi të hënën përfundimin e sulmeve të tij ndaj Izraelit, duke paralajmëruar një përgjigje "dërrmuese" nëse sulmet izraelite kundër Libanit vazhdojnë, transmeton Anadolu.
“Pas agresioneve dhe të këqijave të regjimit brutal sionist në Libanin e jugut dhe në rajonin Dahiya, të cilat u zhvilluan me mbështetjen e Amerikës kriminale, forcat e armatosura të fuqishme të Republikës Islamike të Iranit i dhanë një përgjigje të dhimbshme këtij regjimi për të mbështetur popullin e shtypur të Libanit”, thuhet në deklaratën e agjencisë qendrore të lajmeve Khaatm al-Anbiya.
Izraeli dhe mbështetësit e tij "duhet të kishin nxjerrë" mësime nga përgjigja e Teheranit, shtoi ushtria.
Mbi këtë bazë shpallet ndërprerja e operacioneve të forcave të armatosura.
Megjithatë, ai paralajmëroi se "nëse agresionet dhe të këqijat vazhdojnë, duke përfshirë Libanin e jugut, masa shumë më të ashpra dhe dërrmuese do të jenë në rrugë".
Tensionet u përshkallëzuan të dielën, kur Izraeli bombardoi kryeqytetin libanez Bejrut, pavarësisht nga një armëpushim i vazhdueshëm, duke bërë që Irani të lëshonte raketa në veri të Izraelit në shenjë hakmarrjeje, me Izraelin duke nisur disa valë sulmesh ajrore kundër Iranit.
Ndërkohë, gazeta izraelite Israeli Hayom raportoi se Tel Avivi dhe Washingtoni i dërguan një mesazh Teheranit duke thënë se nuk do të ndërmerren sulme të mëtejshme nga Izraeli nëse Irani nuk rifillon të qëllojë.
Në një postim në platformën e tij "Truth Social" herët të hënën, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i bëri thirrje Izraelit dhe Iranit që të ndalojnë luftimet "menjëherë" pas sulmeve ajrore të së hënës.