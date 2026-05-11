Irani i gatshëm t’i japë “një mësim të paharrueshëm” çdo agresioni

Şahin Demir
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, ka deklaruar se Irani është i gatshëm t’i japë “një mësim të paharrueshëm” çdo agresioni, pasi presidenti amerikan, Donald Trump, refuzoi propozimin e fundit të Teheranit për t’i dhënë fund luftës, transmeton Anadolu.
“Forcat tona të armatosura janë të gatshme t’i japin një mësim të paharrueshëm çdo agresioni”, shkroi Qalibaf në rrjetin social amerikan X.
“Strategjitë e gabuara dhe vendimet e gabuara gjithmonë prodhojnë rezultate të gabuara. E gjithë bota tashmë e ka kuptuar këtë”, shtoi ai.
Qalibaf gjithashtu paralajmëroi se Irani është i përgatitur për “të gjitha opsionet”, duke theksuar se kundërshtarët “do të befasohen”.
Paralajmërimi erdhi pasi Trump e hodhi poshtë përgjigjen më të fundit të Iranit ndaj një propozimi amerikan për t’i dhënë fund luftës, duke e cilësuar atë si “plotësisht të papranueshme”.
Zyrtarët iranianë dhe mediat kanë deklaruar se propozimi i Teheranit fokusohet në përfundimin e luftës, heqjen e sanksioneve dhe rikthimin e sigurisë detare në Ngushticën e Hormuzit.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje afatgjatë. Armëpushimi u zgjat më pas nga Trump pa një afat të caktuar.