Irani: Hapa të rëndësishëm në Zvicër për një marrëveshje përfundimtare me SHBA-në

Rania R.a. Abushamala
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Irani tha sot se gjatë bisedimeve në Zvicër u ra dakord për "hapa të rëndësishëm" për të hapur rrugën për negociatat mbi një marrëveshje përfundimtare me SHBA-në, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.
Duke folur pas bisedimeve intensive katërpalëshe në Burgenstock të Zvicrës, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei tha se "Në përgjithësi, u ra dakord për hapa të rëndësishëm për të hapur rrugën për fillimin e negociatave në lidhje me marrëveshjen përfundimtare".
"Shpresojmë që në zbatim, do të dëshmojmë seriozitet nga pala tjetër (SHBA-ja)", shtoi ai.
Baghaei tha se një rezultat kyç i bisedimeve është një marrëveshje për të krijuar mekanizëm të ri monitorimi, të përshkruar si "qelizë dekonflikti", me pjesëmarrjen e ndërmjetësve për të mbikëqyrur vazhdimin e armëpushimit dhe ndalimin e armiqësive, veçanërisht në Liban.
Ai shtoi se palët shkëmbyen mesazhe të rëndësishme në lidhje me dispozitat që lidhen me lëshimin e licencave të nevojshme për shitjet e naftës iraniane dhe lirimin e aseteve të ngrira ose të kufizuara të Iranit, duke thënë se është bërë përparim në të dyja çështjet.
Baghaei shtoi se diskutimet trajtuan kalimin e sigurt të anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit dhe se palët ranë dakord të krijojnë mekanizëm që synon të sigurojë sigurinë detare në rrugën ujore strategjike.
"Ekipet teknike do të vazhdojnë punën e tyre mbi çështjet që përmenda dhe çështje të tjera të nevojshme për zbatimin efektiv të këtij memorandumi mirëkuptimi", tha ai.
Ndërkohë, në një deklaratë të përbashkët ndërmjetësit Katari dhe Pakistani njoftuan përparim të rëndësishëm pas përfundimit të raundit të parë të bisedimeve të nivelit të lartë në Samitin ne Lucern në Zvicër.
Në deklaratë thuhet se të dy palët ranë dakord për një plan veprimi drejt arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare paqeje brenda 60 ditësh. Bisedimet u mbajtën si pjesë e një memorandumi të nënshkruar javën e kaluar për t'i dhënë fund luftës SHBA-Iran të nisur më 28 shkurt.