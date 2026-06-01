Irani: Goditëm një bazë ajrore amerikane pas sulmit të raportuar në ishullin Sirik

Serdar Dincel, Seyit Şamil Kurt
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit tha sot se ka goditur një bazë ajrore amerikane që dyshohet se është përdorur për të nisur sulm ndaj një kulle telekomunikacioni në ishullin Sirik në provincën jugore Hormozgan, sipas Agjencisë së Lajmeve Mehr të Iranit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të cituar nga Mehr, IRGC tha se Forca e saj Hapësinore shënjestroi dhe shkatërroi bazën nga e cila forcat amerikane kishin nisur operacionin kundër objektit të komunikimit.
IRGC tha se sulmi është kryer disa orë pas sulmit të raportuar të SHBA-së dhe pretendoi se të gjitha objektivat e paracaktuara u goditën me sukses.
Forca paralajmëroi se çdo sulm i mëtejshëm do të shkaktonte përgjigje "të ndryshme në shkallë dhe natyrë", duke shtuar se përgjegjësia për çdo përshkallëzim do të binte mbi SHBA-në.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga autoritetet amerikane mbi pretendimet iraniane. Ishulli Sirik ndodhet pranë Ngushticës së Hormuzit, e cila është strategjikisht e rëndësishme.
Veçmas, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei akuzoi BE-në se "e fajësoi Iranin për ushtrimin e të drejtës së tij për vetëmbrojtje kundër agresionit të SHBA-së".
"Deklarata e BE-së që fajëson Iranin për ushtrimin e të drejtës së tij për vetëmbrojtje kundër agresionit amerikan të nisur nga bazat në vendet fqinje është një mjeshtëri në zemërimin selektiv moral, është hipokrite dhe e pamatur", tha Baqaei në një postim në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet pasuese në Islamabad nuk arritën të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Që atëherë, të dy palët kanë vazhduar të shkëmbejnë propozime dhe kundërpropozime në një përpjekje për të rifilluar bisedimet e drejtpërdrejta dhe për t'i dhënë fund konfliktit.