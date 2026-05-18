Irani: Gjiri i Omanit mund të kthehet në "varrezë" për anijet amerikane nëse SHBA-ja nuk i jep fund bllokadës

Tarek Chouiref
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Irani kërcënoi të dielën se do të përballet me SHBA-në për shkak të bllokadës detare, pasi një këshilltar i lartë ushtarak i udhëheqësit suprem të vendit paralajmëroi se Deti i Omanit mund të bëhet "varrezë" për anijet amerikane nëse tensionet vazhdojnë të përshkallëzohen, transmeton Anadolu.
"Këshilla ime për SHBA-në ushtarakisht është të tërhiqet përpara se Gjiri i Omanit të shndërrohet në një varrezë për anijet e saj. Ne e kuptojmë se një bllokadë detare është akt lufte dhe përgjigjja ndaj saj është e drejta jonë natyrore", tha gjeneralmajori Mohsen Rezaei, anëtar i Këshillit të Vlerësimit të Përshtatshmërisë së Iranit, në komentet e transmetuara të dielën nga televizioni shtetëror iranian.
Rezaei shtoi se përmbajtja e Iranit nuk duhet të interpretohet si pranim i presionit ose kërcënimeve. "Nëse kemi qenë të duruar deri më tani, kjo nuk do të thotë se e kemi pranuar atë", tha ai.
Këshilltari i lartë ushtarak vuri në dyshim logjikën pas pranisë së vazhdueshme ushtarake amerikane në Gji, duke argumentuar se Washingtoni nuk ka më arsyetimet që dikur përdorte për të ruajtur rolin e tij në rajon. "Amerika vjen këtu dhe sjell anijet e saj luftarake. Kush është armiku i saj?. "Dikur, ata thanë se erdhën për t'u përballur me Bashkimin Sovjetik. Bashkimi Sovjetik nuk ekziston më", tha ai.
Rezaei tha se Ngushtica e Hormuzit ka mbetur gjithmonë e hapur për tregti dhe shtoi se ajo që po refuzohet janë fushatat ushtarake të huaja dhe jo lëvizjet tregtare. "Ngushtica e Hormuzit është e hapur për tregti, por do të jetë e mbyllur për grumbullimin e trupave ushtarake dhe çdo përpjekje për të destabilizuar sigurinë", tha ai.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të siguronin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump pa afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën ujore strategjike.