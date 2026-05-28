Irani: Garda Revolucionare detyroi tankerin amerikan të kthehet prapa në Ngushticën e Hormuzit

Tarek Chouiref
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit detyroi një tanker amerikan të kthehej prapa pranë Ngushticës së Hormuzit, pasi u përpoq të kalonte rrugën ujore strategjike me sistemin e radarit të fikur, transmeton Anadolu.
Duke cituar një burim ushtarak të informuar, agjencia Tasnim tha se forcat detare të IRGC-së iu përgjigjën shpejt anijes dhe qëlluan me të shtëna paralajmëruese drejt saj, duke e detyruar të tërhiqej. Agjencia e lidhi incidentin me shpërthimet e dëgjuara më parë pranë qytetit portual jugor të Bandar Abbas-it, ku mediat iraniane raportuan se mbrojtja ajrore ishte aktivizuar.
Agjencia tha se incidenti nuk shkaktoi viktima ose dëme materiale. Raporti vjen ndërsa një zyrtar amerikan konfirmoi për Anadolu se SHBA-ja kreu një raund tjetër sulmesh ajrore në jug të Iranit, duke rrëzuar katër dronë sulmues iranianë me një drejtim që përbënin një kërcënim pranë Ngushticës së Hormuzit.
"Forcat amerikane goditën gjithashtu një stacion kontrolli tokësor iranian në Bandar Abbas që ishte gati të lëshonte një dron të pestë", tha zyrtari.
"Këto veprime ishin të matura, thjesht mbrojtëse dhe kishin për qëllim ruajtjen e armëpushimit", shtoi zyrtari.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin si dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez dhe më vonë u zgjat nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump për një kohë të pacaktuar.