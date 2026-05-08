Irani ende po “shqyrton” propozimin amerikan për t’i dhënë fund luftës

Şahin Demir
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Irani ka bërë të ditur se përgjigjja e tij ndaj një propozimi amerikan që synon t’i japë fund luftës mbetet ende në shqyrtim, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Esmaeil Baghaei, tha për agjencinë gjysmëzyrtare Tasnim se Teherani po e shqyrton ende propozimin dhe do të shpallë qëndrimin përfundimtar pasi të përfundojë procesi i vlerësimit.
Baghaei gjithashtu e përshkroi veprimin e SHBA-së gjatë natës si një “shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare” dhe si shkelje të armëpushimit.
Ai tha se forcat e armatosura iraniane i kanë dhënë armikut një “goditje të fortë” dhe kanë zmbrapsur atë që ai e cilësoi si veprime armiqësore “me gjithë forcën”.
“Jemi në një situatë armëpushimi nominal”, tha Baghaei, duke shtuar se forcat e armatosura iraniane mbeten plotësisht të përgatitura dhe po monitorojnë nga afër zhvillimet.
“Kudo që të jetë e nevojshme, ato do të përgjigjen me gjithë forcën ndaj çdo agresioni apo aventurizmi”, shtoi ai.