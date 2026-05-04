Irani: Do të sulmojmë forcat amerikane nëse përpiqen të hyjnë në Ngushticën e Hormuzit

Serdar Dincel
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) i Iranit paralajmëroi sot se do të shënjestrojë forcat amerikane nëse ato përpiqen të afrohen ose të hyjnë në Ngushticën e Hormuzit, duke përshkallëzuar tensionet në rajonin tashmë të paqëndrueshëm, transmeton Anadolu.
"Ne paralajmërojmë se çdo forcë e armatosur e huaj, veçanërisht ushtria pushtuese amerikane do të sulmohet nëse ata përpiqen të afrohen dhe të hyjnë në Ngushticën e Hormuzit", tha IRGC në një deklaratë të transmetuar nga transmetuesi shtetëror IRIB.
Sipas deklaratës, çdo kalim dhe lundrim i sigurt në ngushticë duhet të ndodhë në koordinim me Teheranin "nën çdo rrethanë". Korpusi gjithashtu u kërkoi anijeve dhe tankerëve të "përmbahen nga çdo përpjekje për të kaluar" rrugën ujore pa koordinim paraprak, duke paralajmëruar se kjo mund të rrezikojë sigurinë e tyre.
Më parë, Komanda Qendrore e SHBA-së njoftoi se forcat e saj do të mbështesnin anijet tregtare që kërkojnë të kalojnë lirshëm Ngushticën e Hormuzit sipas "Projektit Liri" të presidentit Donald Trump.
"Forcat e Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM) do të fillojnë të mbështesin 'Projektin Liri' më 4 maj për të rivendosur lirinë e lundrimit për anijet tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit", tha ajo në një postim në platformën e mediave sociale amerikane X.
Tensionet në rajon janë rritur që nga 28 shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani kundër objektivave izraelite dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik.
Që nga 13 prilli, Washingtoni ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën ujore strategjike. Një armëpushim dyjavor u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedimet në Islamabad më 11 prill, por negociatat dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme.
Trumpi më vonë e zgjati armëpushimin me kërkesë të Pakistanit, pa njoftuar afat të ri.