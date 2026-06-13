Irani do të mbajë ceremoni mortore për udhëheqësin e vrarë suprem më 4-9 korrik

Serdar Dincel
13 qershor 2026•Përditësim: 13 qershor 2026
Irani do të mbajë ceremoni varrimi për Liderin e vrarë Suprem, Ali Khamenei, midis 4 dhe 9 korrikut, raportoi media shtetërore iraniane të shtunën, transmeton Anadolu.
Programi do të përfshijë një ceremoni lamtumire në kryeqytetin Teheran më 4–5 korrik. Më pas, funerale do të mbahen në Teheran më 6 korrik dhe në Qom më 7 korrik.
Më 9 korrik, Khamenei do të varroset në Mauzoleun e Imam Rezas në qytetin Mashhad, pas një ceremonie varrimi atje më 18 korrik.
Ali Khamenei u vra në sulmet SHBA-Izrael që nisën kundër Iranit më 28 shkurt. Sulmet kanë vrarë gjithashtu disa komandantë të lartë ushtarakë iranianë dhe zyrtarë qeveritarë.
Një armëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani hyri në fuqi më 8 prill, ndërsa përpjekjet për të arritur një marrëveshje më të gjerë kanë vazhduar që atëherë.