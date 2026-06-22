Irani do të dërgojë përfaqësues në mekanizmin e ri të armëpushimit për Libanin

Rania R.a. Abushamala
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Irani do të dërgojë një përfaqësues në një mekanizëm të ri që pritet të krijohet për të monitoruar armëpushimin në Liban, njoftoi të hënën agjencia gjysmë zyrtare e lajmeve Mehr, transmeton Anadolu.
Duke cituar vërejtjet e delegacionit negociator të Iranit, Mehr tha se pjesëmarrja e Teheranit në mekanizmin e mbikëqyrjes së armëpushimit vjen nën mirëkuptimet e arritura gjatë bisedimeve të mbajtura në Zvicër midis Teheranit dhe Washingtonit të dielën për të diskutuar zbatimin e memorandumit të tyre të mirëkuptimit.
Irani "është bërë pjesë e ekuacionit të sigurisë në Liban" dhe do të dërgojë një përfaqësues në mekanizmin e ngarkuar me monitorimin e armëpushimit, tha Mehr.
“Izraeli nuk do të jetë pjesë e mekanizmit”, tha agjencia.
Mekanizmi aktual i mbikëqyrjes së armëpushimit përfshin SHBA-në, Libanin, Izraelin dhe forcën paqeruajtëse të OKB-së (UNIFIL). Ky mekanizëm nuk ka arritur të ndalojë sulmet e vazhdueshme izraelite në Liban.
Një qetësi e kujdesshme ka mbizotëruar në Libanin jugor që nga fillimi i së dielës, mes negociatave SHBA-Iran në Zvicër.
Ofensiva ushtarake e Izraelit në Liban ka vrarë më shumë se 4.000 njerëz, ka plagosur mbi 12.000 të tjerë dhe ka zhvendosur mbi 1 milion banorë që nga 2 marsi, sipas autoriteteve libaneze.
Izraeli pushton zona në Libanin jugor, disa për dekada dhe të tjera që nga lufta e mëparshme midis 2023 dhe 2024.
- Lundrimi në Hormuz
Mehr e konsideroi vendimin për të krijuar një mekanizëm për të siguruar lundrimin përmes Ngushticës së Hormuzit si një "konsolidim të sovranitetit të Iranit" mbi rrugën strategjike ujore.
Sipas gazetës, nëse zbatohet neni 13 i memorandumit të mirëkuptimit SHBA-Iran, negociatat SHBA-Iran do të fillojnë përmes tre grupeve të veçanta të punës për të diskutuar çështjen mbi programin bërthamor, sanksionet dhe mekanizmat e monitorimit.
Neni 13 bën thirrje për negociata për një marrëveshje përfundimtare pas zbatimit të neneve në memorandum për përfundimin e luftës në të gjitha frontet, duke përfshirë Libanin, heqjen e bllokadës së SHBA-së në portet iraniane, rihapjen e ngushticës së Hormuzit për transportin detar, heqjen e sanksioneve ndaj Iranit dhe lirimin e aseteve të tij të ngrira.
“Irani nuk do të vazhdojë negociatat nëse neni 13 nuk zbatohet”, tha Mehr.
Agjencia e lajmeve raportoi gjithashtu se Irani dhe Katari nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në lidhje me lirimin e aseteve të ngrira iraniane.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Katari lidhur me raportin.
Më herët, ndërmjetësit nga Katari dhe Pakistani thanë se bisedimet midis Iranit dhe SHBA-së u mbajtën në një "atmosferë pozitive dhe konstruktive" dhe dhanë "progres inkurajues".
Ndërmjetësuesit thanë se palët ranë dakord për disa mekanizma që synojnë avancimin e negociatave drejt një marrëveshjeje përfundimtare, duke përfshirë krijimin e një Komiteti të Nivelit të Lartë, formimin e grupeve teknike të punës dhe një udhërrëfyes 60-ditor drejt një marrëveshjeje përfundimtare.
Bisedimet teknike pritet të vazhdojnë më vonë këtë javë për çështjet e pazgjidhura.