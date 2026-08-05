Irani dhe Omani arrijnë "mirëkuptim paraprak" për tranzitin në Hormuz

Serdar Dincel, Mohammad Sio
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Zëvendësministri i Jashtëm i Iranit tha të mërkurën se Irani dhe Omani kanë arritur një mirëkuptim për pothuajse të gjitha çështjet që lidhen me rregullimet e ardhshme në Ngushticën e Hormuzit, duke shtuar se një marrëveshje përfundimtare është “në prag të finalizimit”, transmeton Anadolu.
Mirëkuptimi mes dy vendeve përfshin përcaktimin e pikave të hyrjes dhe daljes për trafikun detar, tha Kazem Gharibabadi në deklarata të transmetuara nga agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA.
Megjithatë, ai shtoi se “ky mirëkuptim nuk nënkupton hapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit”.
Sipas tij, ai përfaqëson “një model të ri dhe të ndryshëm nga praktika e ndjekur gjatë 60 viteve të fundit”.
“Për të kaluar në fazën e dytë, Irani duhet të vlerësojë nëse SHBA-ja është vërtet e gatshme t’u rikthehet angazhimeve të saj apo jo”, tha ai.
Ai shtoi se bisedimet e vazhdueshme të Iranit me Omanin janë të përqendruara edhe në “rregullimet e ardhshme të administrimit”, me synimin për të përcaktuar një kornizë afatgjatë për menaxhimin e Ngushticës së Hormuzit.