Irani dhe Omani afër marrëveshjes për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit

Berk Kutay Gökmen
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Irani dhe Omani janë afër arritjes së një marrëveshjeje për të rivendosur trafikun detar tregtar përmes Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Sipas marrëveshjes së mundshme, anijet që hyjnë në Gjirin Persik do të udhëtojnë përmes një kanali detar të kontrolluar nga Irani dhe afër bregut të tij, ndërsa trafiku i jashtëm do të përdorë një kanal pranë Omanit.
Zyrtarët iranianë i thanë "New York Times" se nuk do të paguhen tarifa, por thanë se marrëveshja përfshin një "tarifë shërbimi" për të mbuluar ndikimet mjedisore, sigurinë për anijet e mallrave dhe cisternat, dhe kostot e personelit. Ata shtuan se të ardhurat do të ndahen në mënyrë të barabartë midis Iranit dhe Omanit.
Një zyrtar amerikan tha se llogaria iraniane nuk ishte "e saktë", duke thënë se çdo rrugë "e përkohshme" e anijeve përmes Ngushticës nuk do të kërkonte miratimin iranian dhe nuk do të përfshinte tarifa.
Sipas raportit, disa zyrtarë të lartë të Pentagonit janë skeptikë ndaj marrëveshjes së propozuar, duke shprehur shqetësimin se mund të jetë një lëshim për Iranin.
"New York Times" raportoi gjithashtu se disa zyrtarë iranianë vunë në pikëpyetje nëse marrëveshja do të funksiononte sipas synimit dhe do të parandalonte një raund tjetër sulmesh të SHBA.