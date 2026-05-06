Irani dhe Arabia Saudite theksojnë rëndësinë e diplomacisë për të parandaluar tensione të mëtejshme rajonale

Şahin Demir
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Irani dhe Arabia Saudite theksuan rëndësinë e diplomacisë dhe bashkëpunimit rajonal për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm në Lindjen e Mesme gjatë një telefonate midis diplomatëve të tyre të lartë të mërkurën, sipas Ministrisë së Jashtme të Iranit, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, i cili aktualisht ndodhet në Pekin për bisedime me zyrtarë kinezë, zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij saudit, Princin Faisal bin Farhan, tha ministria në një deklaratë.
Të dyja palët diskutuan zhvillimet e fundit rajonale dhe theksuan nevojën për të vazhduar përpjekjet diplomatike dhe koordinimin midis vendeve të rajonit për të parandaluar tensionet në rritje, sipas deklaratës.
Nuk pati asnjë deklaratë të menjëhershme nga Arabia Saudite mbi bisedimet.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit në shkurt, duke vrarë mbi 3.300 njerëz dhe duke zhvendosur dhjetëra mijëra.
Të paktën 13 ushtarakë amerikanë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën gjatë konfliktit, i cili pa Iranin të hakmerrej kundër bazave dhe aseteve amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme.