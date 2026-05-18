Irani dhe Arabia Saudite diskutojnë për procesin diplomatik dhe zhvillimet rajonale

Şahin Demir
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Ministri iranian i Punëve të Jashtme, Abbas Araghchi dhe homologu i tij saudit, Faisal bin Farhan Al Saud, gjatë një bisede telefonike kanë diskutuar çështje që lidhen me procesin diplomatik në vazhdim mes Iranit dhe SHBA-së si dhe zhvillimet më të fundit rajonale, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit tha se dy kryediplomatët shkëmbyen pikëpamje mbi çështjet rajonale dhe përpjekjet aktuale diplomatike gjatë bisedës.
Më herët, zëdhënësi i ministrisë, Esmaeil Baqaei tha se bisedimet me SHBA-në vazhdonin ende përmes ndërmjetësimit pakistanez.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në muajin shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin si dhe aleatët amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje afatgjatë. Presidenti amerikan Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa afat.