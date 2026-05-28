Irani dënon sulmin e SHBA-së në Bandar Abbas dhe akuzon Washingtonin për shkelje të armëpushimit

Şahin Demir
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Irani dënoi me forcë atë që e përshkroi si një sulm ushtarak amerikan pranë Bandar Abbas në Iranin jugor të enjten, duke akuzuar Washingtonin për shkelje të përsëritura të armëpushimit dhe kërcënim të vendeve të rajonit, sipas Ministrisë së Jashtme iraniane të enjten, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baghaei, tha se sulmi amerikan pranë Bandar Abbas, i kryer në orët e para të së enjtes, përbën një "shkelje flagrante" të ligjit ndërkombëtar dhe Kartës së OKB-së.
Baghaei tha se Këshilli i Sigurimit i OKB-së është i detyruar të përmbushë përgjegjësinë e tij ligjore duke i mbajtur SHBA-të përgjegjëse për atë që ai e përshkroi si agresion kundër integritetit territorial dhe sovranitetit kombëtar të Iranit.
Ai gjithashtu akuzoi Washingtonin për shkelje të vazhdueshme të armëpushimit që hyri në fuqi më 8 prill, duke përmendur sulmet ndaj anijeve tregtare në rajonin e Gjirit dhe ujërat ndërkombëtare, si dhe sulmet e fundit ajrore në Iranin jugor.
Zëdhënësi Baghaei theksoi vendosmërinë e Iranit për të marrë "të gjitha masat e nevojshme" për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin e tij territorial në përputhje me Nenin 51 të Kartës së OKB-së.
Baghaei gjithashtu dënoi atë që ai e përshkroi si retorikë kërcënuese nga zyrtarët amerikanë kundër Iranit dhe disa vendeve të rajonit, ndërsa shprehu solidaritet me Omanin.
Ai tha se kërcënimet për “shkatërrimin” e një shteti anëtar të OKB-së, siç është Omani, i cili ka luajtur një rol konstruktiv dhe të përgjegjshëm në përpjekjet rajonale për paqe dhe ndërmjetësim diplomatik, përfaqësonin një normalizim të rrezikshëm të “paligjshmërisë dhe ngacmimit” në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Më herët të enjten, një zyrtar amerikan tha për Anadolu se forcat amerikane kishin rrëzuar katër dronë iranianë pranë Ngushticës së Hormuzit dhe kishin goditur një stacion kontrolli tokësor iranian në Bandar Abbas që dyshohet se po përgatitej të lëshonte një dron tjetër.
Zyrtari i përshkroi veprimet e SHBA-së si “të matura” dhe “thjesht mbrojtëse”, duke thënë se ato kishin për qëllim ruajtjen e armëpushimit.
Në përgjigje të sulmit të SHBA-së, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit tha se kishte shënjestruar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në hakmarrje për atë që e përshkroi si një sulm ajror amerikan pranë Aeroportit Bandar Abbas.
Sipas Agjencisë gjysmëzyrtare të Lajmeve Tasnim të Iranit, IRGC tha se sulmi hakmarrës erdhi disa orë pasi predhat ajrore amerikane dyshohet se goditën një zonë pranë aeroportit në qytetin portual jugor.
Tensionet e fundit vijnë mes përpjekjeve të vazhdueshme për të arritur një marrëveshje më të gjerë pas luftës që shpërtheu më 28 shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit, duke shkaktuar sulme hakmarrëse iraniane me dronë dhe raketa në të gjithë rajonin dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, megjithëse negociatat në Islamabad dështuan të prodhonin një zgjidhje të përhershme.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar, ndërsa vazhdoi kufizimet për anijet e lidhura me portet iraniane.